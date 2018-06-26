В инфекционное отделение Мариуполя ежедневно привозят детей с побережья Азовского моря. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в детское инфекционное отделение №1 городской больницы №4 им. Мацука ежедневно привозят от 10 до 15 детей разного возраста. Об этом сообщил заведующий детским инфекционным отделением Анатолий Казанцев (на фото).

«К нам ежедневно привозят от 10 до 15 детей в период лета. Из них половина, наверное, купается на море и все они попадают сюда с кишечной инфекцией. Нам каждый день привозят с городского пляжа, с Мелекино, с Юрьевки, с Бабах-Тарамы – со всего побережья. Это случается каждый год, особенно когда стоит жара по 3-4 недели», – сказал он.

По словам Казанцева, на данный момент состояние всех детей – средней тяжести. Сколько сейчас в отделении находится детей – заведующий инфекционным отделением не назвал.

В мариупольском городском филиале Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины проводится исследование проб морской воды. На текущий момент результатов нет.

Напомним, мариупольские мамы обеспокоены: дети, наглотавшись морской воды, попадают в инфекционное отделение.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе в воде на пляже «Центральный» была обнаружена кишечная палочка.

Также в течение недели в море несанкционированно могли стекать канализационные стоки. В районе улицы Итальянской прорвал старый коллектор, находящийся на глубине 10 м, а Горводоканал до сих пор не может приступить к ремонту – нет соответствующей техники.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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