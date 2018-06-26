Лондон напрягся: Как соцсети поздравляли «главу ДНР» с днем рождения. Новости

Сегодня, 26 июня, «главе ДНР» Александру Захарченко исполнилось 42 года. Вторя всем местным «чиновникам», в «республиканских» социальных сообществах также разместили соответствующие паблики. Примечательно, что ко многим из них комментарии были отключены.

В иных соцгруппах «ДНР», где все-таки разрешили пользователям комментировать «событие», администраторы тщательно фильтровали негативные высказывания в адрес Захарченко, оставляя месседжи восхищения, пожеланий «всего самого доброго», «дойти до Киева, да хоть до Лондона», «вернуть в лоно республики всю Донецкую область», «твоя жизнь – подвиг во имя Донбасса! Мы с тобой!».

Также в соцсетях сохраняют более-менее нейтральные отзывы, иногда прорываются и не совсем лестные мнения в адрес «главы ДНР»:

Камилла: «Лондон напрягся...))»;

Дима: «Да, у этого еще все впереди. Жду, когда Лондон возьмет... Выпьем за здравие, чтоб не пришлось пить за упокой»;

Андрей: «Все-таки не прокатили в лифте, дожил...?»;

Сергей: «Аж, слезу пустил в этот знаменательный день, уже 5-й год выпиваю за его здоровье и дальше в этот день пить буду)))»;

Алена: «Хочу пожелать, чтобы он жил на на з/п в 4000 руб.»;

Александр: «За что его поздравлять? Этот глава не сделал ничего, чтоб остановить войну. Не от него зависит? А какого лешего он управляет республикой? Минские договоренности блюдит? А люди умирают. У меня все»;

Юра: «Даешь выходной во всей республике!»;

Михаил: «В Донецке сегодня дождь. Это небеса плачут... Достал уже всех курмаршал!»;

Ярослав: «Этой новостью все чиновники уже отметились. Вот бы так при Яныке все поздравляли президента в ВК».

«Странно, что не сделали государственным праздником ДНР))) Прям, хочется отпраздновать очередным парадом/концертом. Сегодня каждая донецкая семья нальет по 100 грамм водки и поднимет за дорогого человека. Потому что Сашенька – это наше всё. Наша вера, надежда и любовь!))))», – пишет Ксения.

Относительно «всереспубликанского» праздника жители ерничают по поводу концерта представителей российской эстрады, который сегодня проходит в Донецке, в парке им. Щербакова, и якобы приурочен ко Дню молодежи. В этой связи они недоумевают, почему в «ДНР» решили этот день отмечать именно 26 июня – в Украине День молодежи приходится на последнее воскресенье июня (в этом году – 24 июня), в России праздник имеет фиксированную дату – 27 июня.

Жители уверены, что концерт Алексея Воробьева, группы «Марсель» и Виктории Дайнеко организовали именно в честь «Бати»: