Смешной Донецк: Не бывает голубей, полумороженое и нюансы просмотра ЧМ-2018 (Фото). Новости

В данном выпуске серии «Смешной Донецк» предлагаем подборку неординарных ситуаций и фактов, которые подмечали жители неподконтрольной украинской власти части Донбасса во второй половине июня.

Для многих главной темой второй половины июня стал Чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Жители Донецка делились фото, кто и как наблюдал за матчами:

Новая тема июня связана с коммунальными услугами. Жители делятся фотодоказательствами цвета воды, текущей из их кранов. Так, в Донецке в Буденовском районе вода преимущественно «ржавого» цвета, а вот в «ЛНР» в городе Лутугино «элитная» – «сверхголубая» да еще с мыльной пеной («Голубая, голубая, не бывает голубей», – комментируют ситуацию лутугинцы). Ну, а в Макеевке свои особенности – «питьевые фонтаны» из асфальта:

Как всегда в зоне внимания – продуктовые новинки. В этот раз – луганское мороженое (вернее – полумороженое), а также «военные» торты донецкого супермаркета «Парус» – «Бляха» и танк «На Берлин»:

Пока в разгаре лето, пользователи продолжают делиться мэмами на тему особенностями отпускного периода в «Л-ДНР»:

Как всегда, жители ерничают по поводу комендантского часа, нюансов местной рекламы, подмечают местную орфографию, по-своему акцентируют на проблемах с очередями на контрольных пунктах пропуска «ДНР» на линии разграничения и «замерли» в ожидании 1 июля, когда в Донецке вводятся новые повышенные тарифы на проезд в маршрутках:

*Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.

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