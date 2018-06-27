То ли забегаловка, то ли «генделык»: В курортном Седово открыли «ДонМак» (Фото). Новости

На главном морском курорте «ДНР» – поселке Седово – открыли ресторан быстрого питания «ДонМак» (местный аналог «МакДональдса»). Об этом в социальных сетях сообщают жители Донецка, отдыхавшие на «курорте».

Отмечается, что заведение находится возле парка аттракционов. По мнению посетителей, «рестораном его тяжело назвать, больше похоже на забегаловку или генделык», «оформление сделано более пляжного типа».

Также они акцентируют, что «цены немного кусаются, но это связанно с курортной зоной». В доказательство в Сети опубликовали прайс седовского «ДонМака»:

Фото: Соцсети

«На 5-10 руб. дороже. Но все же норм, что открыли. Хотя я в это болото ни-ни-ни», – комментирует увиденное дончанка Наталья.

«Цены – космос для ДНР», – считает Владимир.

А, по мнению Артема, чтобы отразить местный колорит, заведение должно называться не «ДонМак», а «СедМак».

«Донецкие новости» сравнили цены «ДонМака» в Донецке и Седово – стоимость выше лишь по отдельным позициям.

Сравнение цен в «ДонМаке» в Донецке и Седово

Донецк Седово +/-, руб. бикмак (аналог бигмака) 130 руб. (55 грн в пересчете по местному курсу валют) 150 руб. +15% гранд тейсти (аналог биг тессти) 215 руб. (91 грн) 215 руб. 0% гамбургер 50 руб. (21 грн) 55 руб. +10% чизбургер 60 руб. (25 грн) 65 руб. +8% дабл чизбургер 115 руб. (49 грн) 125 руб. +9% чикен ролл 160 руб. (68 грн) 160 руб. 0% чикен 125 руб. (53 грн) 125 руб. 0% биф ролл 160 руб. (68 грн) 160 руб. 0% картофель-фри, малый 55 руб. (23 грн) 55 руб. 0% картофель по-деревенски, малый 60 руб. (25 грн) 60 руб. 0% наггетсы, 6 шт. 95 руб. (40 грн) 95 руб. 0% наггетсы, 9 шт. 130 руб. (55 грн) 130 руб. 0% кофе американо, 300 мл 75 руб. (32 грн) 75 руб. 0% кофе капучино, 300 мл 85 руб. (36 грн) 85 руб. 0% кофе лате, 300 мл 85 руб. (36 грн) 85 руб. 0% мороженое рожок 30 руб.(13 грн) 40 руб. +33%

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