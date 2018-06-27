«Обдиралово полное в Седово»: Сколько стоит отдохнуть на курорте «ДНР». Новости

Единственный морской курорт «ДНР» – Седово – принимает туристов из «республик». Отдых в Седово летом 2018 года обойдется в немалую сумму. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как уверяют в пансионатах, до 25 августа все номера забронированы. Альтернативой пансионатам служат номера у местных жителей, которые также пользуются спросом у отдыхающих.

При этом продавцы стараются не упустить момент: цены на базовые продукты питания выросли на 50-100%. К примеру, помидоры (как уверяют продавцы – местные) на местном рынке – 100-120 руб. (41,8-50,2 грн по местному курсу) за кг. Яблоки – 80 руб. (33,4 грн) за кг.

Продавцы мяса также утверждают, что их продукция – местного производства. За кг мяса просят 250 руб. (104,6 грн), а вот колбасные изделия для отдыхающих выйдут в копеечку: стоимость варьируется от 300 до 350 руб. (125,5-146,4 грн).

Ходовой товар – местная рыба: ее местные сами и коптят, и солят. Цены, как отмечают отдыхающие, кусаются: бычки стоят 150 руб. (62,7 грн), судак – 350 руб. (146,4 грн), тарань и пиленгас – по 250 руб. за кг (104,6 грн). Продавцы отмечают, что торговля идет слабенько. «Наверное, народ стал хуже жить», – предполагает продавец рыбы.

Цены на жилье в пансионатах – от 500 руб. (209,2 грн) в сутки за человека. В стандартном номере – душ, кровать, шкаф, в некоторых – телевизор. В апартаментах подороже будет установлен кондиционер и холодильник. Частный сектор – в пределах 250 руб. (104,6 грн) за человека. А «полулюкс» с горячей водой, холодильником и телевизором обойдется на семью в 1-1,5 тыс. руб. (418-627 грн). Цены на «люксовые» номера в частном секторе стартуют от 1,5 тыс. руб. (627 грн).

Местные жители в соцсетях отмечают, что названные в сюжете цены – занижены. «Люкс 2,5 тыс. руб. (1046 грн – прим. ред.) хотели они сказать – на 3 человека», – пишет Владимир.

Также люди сравнивают цены на отдых с ценами на подконтрольной украинским властям территории, отмечая, что там не только ниже цены, но и нет комчаса:

Давид: «Офигеть, норм 2-комн. квартира на Черном море под Одессой – 700 грн. Это 420 руб. (175,7 грн – прим. ред.) с человека. Семье из 4-х человек даже дешевле выйдет. При этом рядом "АТБ" и рынок с адекватными ценами. Черное море и никакого комчаса»;

Анастасия: «С этим Седово все свихнулись. Люди, очнитесь! Таких цен нет на нормальных курортах. Обдиралово полное в Седово, берег и вода жуть просто»;

Анна: «Стыдоба какая-то, честно. Дерут с людей, которым больше некуда поехать и вывезти детей, еще б в 2013-2014 году такие цены (в перерасчете) можно было бы объяснить, но сейчас...».

К Седово есть и другие претензии со стороны отдыхающих. «Вода грязная, берега абсолютно нет и еще комендантский час, вечером тормозят», – пишет Алексей.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие – отдыхающие стоят в огромных очередях. Кроме того, в Седово пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки.

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