В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 365 человек. Новости

В «ДНР» с 22 по 24 июня за нарушение комендантского часа задержали 365 человек, 3 из которых подозреваются в совершении преступлений, 3 человека привлечены к ответственности за «мелкое хулиганство» и 3 – за злостное неповиновение сотрудникам «полиции». Об этом сегодня, 18 июня, местным интернет-ресурсам сообщили в «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 339 увеселительных заведений, а также составлены 80 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, в период с июня по декабрь 2017 года за нарушение комендантского часа еженедельно на выходных задерживали от 279 до 766 человек.

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