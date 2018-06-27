Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июня: Проезда ожидали 240 авто. Новости

Сегодня утром, 27 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 6,2 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9955 человек и 1205 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 11495 человек и 2130 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9785 человек и 1785 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4755 человек и 1050 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10545 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 240 авто:
- КПВВ «Майорск» – 50/40;
- КПВВ «Марьинка» – 10/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
- «V»: «8:30. Еленовка. Почти до поворота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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