Ситуация в пунктах пропуска утром 27 июня: Проезда ожидали 240 авто. Новости

Сегодня утром, 27 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 46,5 тыс. человек и 6,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9955 человек и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11495 человек и 2130 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9785 человек и 1785 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4755 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10545 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 240 авто:

КПВВ «Майорск» – 50/40;

КПВВ «Марьинка» – 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«V»: «8:30. Еленовка. Почти до поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.