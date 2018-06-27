ДТП в «ДНР»: В Горловке столкнулись два автомобиля, четверо пострадавших (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
23 июня в Центрально-Городском районе Горловки 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-217030» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-210605». В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров автомобилей получили телесные повреждения.
Также сообщается, что в период за 23-24 июня на автодорогах «республики» зафиксировано 441 нарушение ПДД, в том числе выявлены 46 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.
Кроме того, в «ДНР» утверждают, что за выходные дни совершено 7 ДТП с пострадавшими, в которых 12 человек получили травмы. Зарегистрировано 12 автопроисшествий без пострадавших.
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