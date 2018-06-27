В Минске начались переговоры по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «участники подгруппы по вопросам безопасности приступили к переговорному процессу в столице Белоруссии. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.

Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 13 июня.

Ранее представитель Украины в группе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске Евгений Марчук сообщил, что на встрече подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске сегодня, 27 июня, будут обсуждать установление режима прекращения огня.

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