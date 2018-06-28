Крыму – можно, Донбассу – нет: Юрист пояснила механизм выплат пенсий неподконтрольным территориям . Новости

В Украине существует механизм выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий. В частности, он работает для пенсионеров, проживающих в аннексированном Крыму. Однако правительство отказывается его применять к жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

«Правительство умалчивает, что есть разработанный порядок выплат пенсий для Крыма, который также является оккупированной территорией. Человек, постоянно проживающий в оккупированном Крыму, может обратиться в управление Пенсионного фонда в Херсонской области и получить пенсию, причем, без наличия справки переселенца. То есть формально этот механизм существует для Крыма, а для [неподконтрольного] Донбасса Пенсионный фонд говорит, что выплаты невозможны», – сказала она.

Правозащитник отметила, что украинские и международные общественные организации рекомендуют ввести и для Донбасса аналогичную систему: человек выезжает на подконтрольную территорию, регистрируется в Пенсионном фонде (но без регистрации в Управлении труда и соцзащиты населения как переселенец). «И далее – проживая на оккупированной территории, он периодически выезжает сюда (чтобы даже показать, что человек жив) и получает пенсию», – уточнила Ольга Гвоздева.

Она напомнила, что данный механизм для Донбасса прописан в законопроекте № 6692, который уже более года находится в Верховной Раде. Законопроект прошел рассмотрение во всех профильных комитетах, но так и не был проголосован депутатами. «Просто нет поддержки председателя Верховной Рады. И ближайшее событие на эту тему – слушание в Комитете ВР по социальной политике, который выступает одним из инициаторов данного законопроекта. Там будут представители министерств, депутаты, общественные организации. Цель слушаний – добиться, чтобы вынести в сессионный зал на голосование этот законопроект», – уточнила юрист.

Однако законопроект № 6692 в основном касается части населения, которая самостоятельно может приехать на подконтрольную территорий. При этом за линией разграничения остаются немобильные жители. Для таких лиц организация «Донбасс SOS» с иными общественными организациями участвовала в разработке проекта постановления КМУ, в котором был учтен опыт Грузии по выплатам неподконтрольным территориям. «Есть люди, которые могут приехать на подконтрольную территорию, есть немобильные по состоянию здоровья граждане. И опыт Грузии показывает следующее. К слову, там людям выдается справа переселенца, но она не аннулируется, если человек возвращается жить на неподконтрольную территорию. Но в Грузии перешли на электронные документооборот и способы связи – например, доверенность можно выдать при помощи Skype. Точно также верифицировать пенсионера, например, в плане того, что он жив, также можно с помощью Skype», – резюмировала Ольга Гвоздева.

Как сообщалось ранее, по меню заместителя исполнительного директора Института мировой политики Натальи Ищенко, в решении вопроса выплат пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса нашей стране не следует опираться на опыт Грузии, потому что он, по сути, провальный. «Правда в том, что на неподконтрольной Грузии территории, в той же Абхазии, единицы людей получают грузинские пенсии… Желающих мало, потому что это, во-первых, грузинская пенсия, а во-вторых, она в разы меньше, чем российская. А большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и получают их пенсии», – считает Ищенко.

Также правозащитники отмечали, что в отличие от жителей неподконтрольной Украине части Донбасса жители аннексированного Крыма получают свои пенсии, в том числе, в соответствии с действующим до сих пор двусторонним соглашением между Россией и Украиной.

По видеоматериалам ТК «Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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