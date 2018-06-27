Сводка из зоны ООС за 26 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов украинских позиций, 11 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – были ранены. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник вел огонь по позициям сил ООС из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

А по силам ООС у Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также активность незаконных вооруженных формирований наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Пивденное, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

На донецком направлении противник применил по силам ООС у Марьинки миномет калибром 82 мм, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также силы ООС у Авдеевки, Новоселовки Второй и Песок.

На мариупольском направлении НВФ применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

В течение текущих суток НВФ 5 раз открывали огонь. На донецком направлении противник обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил ООС в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное и Широкино, что на мариупольском направлении.

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Пришиб, Нижнее Лозовое и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.