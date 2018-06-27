В Минске попытаемся договориться о режиме тишины на летние месяцы, – Марчук. Новости

На встрече подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 27 июня, будут обсуждать установление режима прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске Евгений Марчук (на фото).

«Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 км. Прекратить хотя бы на 2 летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуски... На последних переговорах 13 июня мы в нашей рабочей группе по вопросам безопасности договорились, что подготовимся и попробуем выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели. Тогда же эту идею высказал господин Мартин Сайдик – главный координатор от ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, обратив внимание на то, что мы должны использовать малейшие возможности или поводы, чтобы попытаться остановить обстрелы», – написал Марчук.

Также он отметил, что «технология обеспечения реализации договоренностей серьезно ослаблена». «Россия в одностороннем порядке вышла из СЦКК (Общего центра контроля и координации) в декабре 2017 года под надуманным предлогом. А это значит, что договоренности без прямого участия в их реализации военных РФ и Украины, которые входили в состав СЦКК, практически обеспечить очень и очень трудно. Патрули СММ ОБСЕ не комбатанты, и они не могут ни во что вмешиваться. Более того, согласно их мандату, при малейшей им угрозе, они должны немедленно покидать опасную зону», – добавил Марчук.

Кроме того, он напомнил, что положительный опыт есть. «В 2016 году нам удалось договориться и 6 недель удержать режим тишины. За эти 6 недель не погиб и не был ранен ни один украинский солдат. Немало украинских жизней тогда были спасены. Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов», – сообщил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.