Гранатометы, мины, огнемет: В штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота оружие (Фото). Новости

Правоохранительные органы из состава Объединенных сил принимают действенные меры по выявлению и пресечению неконтролируемого оборота оружия и его утечки из района проведения операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В течение мая-июня военные контрразведчики Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил изъяли из незаконного оборота: огнемет, 15 ручных гранатометов, 3 пулемета, 11 автоматов, 2 пистолета, более 1200 единиц выстрелов гранатометных различных модификаций, почти 100 тыс. единиц патронов различных калибров, 15 минометных мин, 55 гранат, дымовые шашки и сигнальные ракеты.
Силовики продолжают отыскивать тайники оружия и боеприпасов, которые обустраивались при ведении активных боевых действий еще в 2014-2016 годах. В отдельных случаях опасные предметы изымались из почтовых отправлений.
По установленным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств. Отношение к такой деятельности имеют как гражданские лица, так и бывшие и действующие военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и т. д.). Все они будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.
Полученные военными контрразведчиками военные средства поражения переданы военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.
Напомним, вблизи линии соприкосновения пограничники Лисичанского пограничного отряда обнаружили два тайника с боеприпасами.
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