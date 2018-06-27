За сутки в «ДНР» утонули двое мужчин. Новости

В минувшие сутки на неподконтрольной украинским властям территории Донетчины утонули двое мужчин – на водоемах в Донецке и Торезе. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Согласно сообщению, «26 июня, в Донецке по улице Набережная на реке Кальмиус, между мостами по проспекту Ильича и бульваром Шевченко, спасатели группы водолазно-спасательных работ извлекли с поверхности воды тело мужчины».

В Чистяково (до переим. Торез) «по улице Ульянова на пруду-отстойнике №11 спасатели извлекли из воды также тело мужчины».

Тела погибших были переданы сотрудникам «полиции».