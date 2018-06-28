Проверки переселенцев: Правозащитник рассказала, как теперь работает система «Аркан». Новости

В последнее время изменилась система проверки переселенцев-пенсионеров, пересекающих линию разграничения. Теперь контролирующие ведомства уже не подают конкретные списки, выехавших временно на неподконтрольную Украине территорию, а Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и Пенсионный фонд имеют свой доступ к системе «Аркан». Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева (на фото слева).

Она напомнила, что применялось несколько систем проверок переселенцев, на основании которых приостанавливались выплаты пенсий. «Сначала были "списки СБУ" (СБУ предоставляла в ПФУ списки пересекавших линию разграничения, – прим. ред.). Но на самом деле никто не понимает до конца, как они работали – даже Министерство соцполитики и Служба безопасности Украины до сих пор не могут пояснить, как это работало. Я могу лишь прокомментировать, что это были незаконные списки. Законодательство и подзаконные акты (в частности, Постановление КМУ № 365*) были приняты уже после начала их действия», – сказала правозащитница.

Ольга Гвоздева констатировала, что сейчас ситуация иная. «В соответствии с последним ответом нам Госпогранслужбы Украины, они подключили полностью базу переселенцев Министерства социальной политики к системе "Аркан". Т.е. Госпогранслужба уже не посылает списки, а УТСЗН и Пенсионный фонд могут сами смотреть, как переселенцы пересекают линию разграничения. Однако пересечение линии соприкосновения не означает, что ПФУ имеет право приостанавливать выплаты пенсий», – уточнила она.

«Здесь есть два момента. Первый – факт приезда человека на неподконтрольную территорию, есть период – не более 60 дней – он может там находится. Второй момент – что такое пенсия? Пенсия регулируется законодательством, Конституцией Украины, а все постановления правительства (которые изначально уровнем ниже закона), если они не соответствуют закону, то являются незаконными. И если пенсионеру приостановили выплаты, он получил ответ о ПФУ, что причина – Постановление № 365, то человек может спокойно оспаривать это решение в суде. Конечно, это займет время, определенные расходы будут, хотя многие правозащитные организации сопровождают такие дела бесплатно, но человек 100% выиграет это дело в суде. И результат всех индивидуальных оспариваний, касающихся Постановления № 365, – решения, что пенсия будет восстановлена и возвращена человеку, т.к. Минсоцполитики и ПФУ не могут руководствоваться постановлением, которое нарушает закон», – подчеркнула юрист.

Ольга Гвоздева в очередной раз напомнила, что пенсия – это собственность человека (в отличии от социальных пособий, субсидий и пр.). «И присутствие или не присутствие его на какой-то территории, наличие справки переселенца и пр. не являются основанием для ее приостановления», – резюмировала она.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

По видеоматериалам ТК «Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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