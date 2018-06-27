В Северодонецке сотрудники ГСЧС потушили пожар и спасли мужчину (Видео). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) во время ликвидации пожара в гараже сотрудники ГСЧС спасли мужчину. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской обл.

26 июня в 21:12 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что по ул. Гагарина в Северодонецке идет дым из гаража.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что с закрытого гаража идет дым. С помощью специнструмента спасатели открыли дверь. Во время проведения разведки звеном газодымозащитной службы был спасен мужчина 1974 года рождения. Пожарные передали его работникам «скорой».

Пожар был ликвидирован в 21:34. Сейчас проводится проверка.

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