Новости из Минска: Россия отвергает создание силами ОБСЕ зоны безопасности у границы. Новости

Российская сторона на переговорах по Донбассу в Минске, которые проходят сегодня, 27 июня, не принимает предложений украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Евгений Марчук.

По его словам, на переговорах подгрупп ТКГ первые 2 часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. «К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы», – сообщил Марчук.

Как отметил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске, цель одна – чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов незаконным вооруженным формированиям. «То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные Минские договоренности», – пояснил он.

По словам Марчука, российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. Он предполагает, что «российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения».

Ранее сообщалось, что на встрече подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске будут обсуждать установление режима прекращения огня.

Напомним, в столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы.

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