В «ДНР» мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за «шпионаж». Новости

«Военный трибунал ДНР» приговорил уроженца Красногоровки (Донецкая обл.) к 10 годам заключения за «шпионаж в пользу Украины». Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».
В пресс-службе утверждают, что в период с 10 по 20 июня 2016 года мужчина 1958 года рождения на автомобиле «Renault Duster» следовал из Мирнограда (до переим.: Димитров, Донецкая обл.) в Донецк. При пересечении КПВВ в районе Курахово, как утверждают в «ДНР», с ним установили контакт сотрудники СБУ, которые предложили сотрудничество, «заключавшееся в сборе и передаче информации в отношении военных объектов на территории ДНР, а также иной оперативной информации».
«Получив согласие, сотрудники СБУ отработали ему задание на сбор сведений об одном из военных объектов ДНР. После этого был выбран оперативный псевдоним и установлены способы связи», – уверяют в «республике».
Также в пресс-службе заявили, что летом 2016 года мужчина якобы «неоднократно производил фото- и видеозаписи военного объекта, а также въезжающих и выезжающих из него автомобилей». Собранную информацию мужчина якобы передавал сотрудникам СБУ с помощью личного компьютера.
12 июня 2018 года «военный трибунал» рассмотрел «уголовное дело» по обвинению мужчины. Он признан виновным в «шпионаже» и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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