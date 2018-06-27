В Славянске будет создана Областная детская больница. Новости

На Донетчине Областная детская больница будет создана на базе Славянской детской городской больницы. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

25 июня глава облгосадминистрации Александр Куць обсудил с сотрудниками департамента здравоохранения проблемные вопросы. Также были определены направления их решения. Все запланированные ранее проекты для развития ветвей системы здравоохранения были согласованы.

В пресс-службе отметили, что приоритетными направлениями развития определены:

развитие сельской медицины;

совершенствование организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;

развитие учреждений третичного и высокоспециализированного уровня оказания медицинской помощи населению;

создание перинатального центра III уровня.

«Учитывая отсутствие в области учреждения здравоохранения III уровня для детей, департаментом получено задание создать Областную детскую больницу на базе Славянской детской городской больницы», – сообщили в пресс-службе.