В Славянске будет создана Областная детская больница. Новости

В Славянске будет создана Областная детская больница

27.06.18 15:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Донетчине Областная детская больница будет создана на базе Славянской детской городской больницы. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации. 

25 июня глава облгосадминистрации Александр Куць обсудил с сотрудниками департамента здравоохранения проблемные вопросы. Также были определены направления их решения. Все запланированные ранее проекты для развития ветвей системы здравоохранения были согласованы.

В пресс-службе отметили, что приоритетными направлениями развития определены:

  • развитие сельской медицины;
  • совершенствование организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • развитие учреждений третичного и высокоспециализированного уровня оказания медицинской помощи населению;
  • создание перинатального центра III уровня.

«Учитывая отсутствие в области учреждения здравоохранения III уровня для детей, департаментом получено задание создать Областную детскую больницу на базе Славянской детской городской больницы», – сообщили в пресс-службе.

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