Ситуация в пунктах пропуска днем 27 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Житель Донбасса»: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:27 утра. Выезд. 140 легковых авто. 38 автобусов. 170 человек пешеходной очереди»;

Юлия: «10:10. На 7:00 в Майорске из ДНР пеших полный загон. Уехать реально только за 250р, при этом "Газельки" открыто дают денежки в пачке сигарет на КПП, машин на выезд более 140, при этом на "нуле" украинском одни перевозчики – за час простых смертных не проезжало. Обновленное КПП стало намного дороже».

КПВВ «Марьинка»:

Роман: «9:19. На "Каргилле" автоочередь до начала спуска. Пеших тоже много. Пускают плохо, медленно»;

Роман: «12:06. Машин много. Наши пешие прошли. Пускают очень медленно. 17 машин в час»;

Людмила: «13:39. На "Каргилле" до первых туалетов машин 75. Движемся 1 раз в час».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «13:48. В Еленовке на выезд машин 40, льготы нет»;

«Житель Донбасса»: «13:51. В Еленовке в сторону Мариуполя 60 машин примерно».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «На 7 утра в Станицу 9 пролетов»;

Людмила: «На 6 часов утра из Станицы очередь до рынка».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: