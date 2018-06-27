В «ЛНР» люди боятся попасть в ДТП из-за ям в туннеле (Фото). Новости

В «ЛНР» на въезде в Алчевск в туннеле много глубоких ям и плохое освещение. Об этом пишут местные жители в соцстеях.

В одном из местных пабликов местный житель рассказывает, что туннеле много глубоких ям. «Каждый день приходится его проезжать, встречные машины объезжают в миллиметрах от бордюра, который высокий, и машин, которые мчатся навстречу. Можно же его сделать, освещение днем слабое», – пишет Максим.

По его словам, в этом месте высока вероятность ДТП со смертельным исходом. Также он обвиняет «власти» в «полной безответственности».

Иные жители Алчевска подтверждают плохое состояние дороги и низкий уровень освещенности. «Согласен. Помимо ям, там еще и освещения почти нет», – считает Александр.

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