Гонения на мусульман: В «ДНР» имама и прихожан мечети забрали на допрос. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке вчера, 27 июня, представители «министерства государственной безопасности ДНР» провели обыск в мечети аль-Амаль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил освобожденный из плена «ДНР» донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский.

«"МГБ ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатали помещение, а потом забрали на допрос имама и прихожан мечети. Эти преследования мусульман, которые начались в ОРДО (отдельные районы Донецкой области, – прим. ред.), являются позорным нарушением прав и свобод верующих», – написал Козловский.

Он констатировал, что в «ДНР» продолжаются преследования на религиозной почве по надуманным и безосновательным обвинениям. «Уже давно страдают от преследований и репрессий христиане разных конфессий, а многие из христианских служителей прошли через ужасы подвалов и других незаконных мест содержания невинных людей», – напомнил ученый.

Отметим, что 27 июня пресс-служба «МГБ ДНР» распространила информацию, что в «республике» якобы «пресечена» деятельность организации «Аль-Ихван Аль-Муслимин» («Братья Мусульмане»), штаб которой располагался в Калининском районе Донецка по ул. Берестовкая, 2 – изъяты книги и периодическая печать исламской направленности. «В отношении лидеров ячейки проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование фактов преступной деятельности и выявление лиц, причастных к экстремистской деятельности на территории ДНР», – говорится в сообщении.

При этом в довоенное время по адресу ул. Берестовкая, 2 располагался Исламский культурный центр: