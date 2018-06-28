Ситуация в пунктах пропуска днем 28 июня: Жарко и медленно. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «14:45. В сторону Донецка на Каргиле (КПП "ДНР", – прим. ред.) очередь часа на 4, очень много. На украинском блокпосту – пусто»;

Евгений: «В 13:00 из Донецка – никого на ДНР, включили реверс»;

Ирина: «13:14. Из Донецка в Курахово на Каргиле – машин 20...Льготы нет»;

«Krom»: «14:48. Каргил на выезд из Донецка – 20 машин»;

«John Doe»: «15:37. Марьинка – никого. На ДНР – очередь на въезд машин 50. Жарко и медленно».

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «Сегодня проезд через Майорск в Донецк пешая очередь: в 7:00 в сторону Донецка на Майорске людей немного, половина загона, все окошки работают. В 7.30 на нулевом блокпосту сели в спринтер по 250 руб. до Донецка, на нуле в сторону Украины мало человек – 50. На новой таможне "ДНР" впереди стояли 3 маршрутки, ждали заезда полчаса, потом на самой таможне Горловки – 9 мин, затем на старой таможне (проверка милиция) – 25 мин. В 10:00 – в Донецке»;

Валерия: «15:00. Из ДНР в Украину на старом блокпосту машин нет, за плитами перед новым постом "Горловка" – 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Cfifd»: «В Донецк много было на 10:00, очередь – почти до ларька. 40 мин проверка, льготы – больше 20-30 машин»;

Елена: «11:50. Еленовка в Донецк – стоим с 10:50, продвинулись быстро. Льготников – 4-5 авто. 10.10-11.55 Еленовка в Украину – быстро»;

Алексей: «15:00. Еленовка в Украину – 1 час 40 мин все блокпосты. На Донецк машин очень мало на всех блокпостах»;

Владимир: «15:30. Еленовка в Донецк – сразу на заезд».

КПВВ «Станица Луганская»:

Александр: «Станица сегодня утром. В 9:00 было человек 500, стоял 3часа.Таксисты на подъеме к пямятнику вообще офигели с ценами. ЛНР прошел быстро. В 6:30 утра было так:

Анна: «Потому что в Украине 4 дня выходных. Вот вчера было очень много людей».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» очевидцы соцсетей не сообщают.

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