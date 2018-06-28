Стал известен уровень средней пенсии в «ДНР». Новости

За первое полугодие 2018 года уровень средней пенсии в «ДНР» составил 4489 руб., что соответствует 1 870 грн (по курсу валют «центрального республиканского банка» на 28.06.18). Об этом свидетельствуют данные «министерства труда и социальной политики ДНР», которые были обнародованы сегодня, 28 июня.

«По состоянию на 28 июня 2018 года за 6 месяцев пенсионный фонд выплатил 18 321,1 млн руб. пенсионных выплат. Выплаты получили 668,3 тысячи жителей Донецкой народной республики», – говорится в сообщении пресс-службы.

В «министерстве» уточнили, что в июне 668,3 тыс. получателям было выплачено более 3 млрд руб., т.е. средняя пенсия в июне составила также 4489 руб. (1 870 грн).

Напомним, что в феврале 2018 года в «Донецкой народной республике» средняя пенсия составила 4 439 руб. (2 065 грн по местному курсу на 12.03.18). На 1 января 2018 года на подконтрольной Украине части Донецкой области средний размер пенсии соотвестствовал 3 260 тыс. грн.

С 1 июля в «ДНР» анонсировали повышение пенсий на 10%, в результате чего минимальный ее размер станет 3194 руб. (1331 грн по местному курсу валют на 28.06.18). В «ЛНР» также с 1 июля обещают поднять пенсии на 10%.

При этом в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. Однако, как разъясняли в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

Как сообщалось ранее, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября этого года. В этой связи, в частности, пенсии шахтеров и металлургов Донбасса выросли до 11 тыс. грн в зависимости от трудового стажа.

Читайте также: