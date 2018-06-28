С байкерами по городу: Во сколько обошелся выпускной вечер в Славянске (Фото, Видео) . Новости

26 июня завершились выпускные вечера в школах города Славянска (Донецкая обл.). В этом году, в отличие от прежних, даты проведения выпускных вечеров разделились: основная часть школ «отгуляла» еще 23-24 июня, но были и те, которые отмечали выпускной с 25 на 26 июня. Среди них одна из центральных и самых известных школ города – Славянская ОШ №5.

После торжественного заседания педсовета и вручения выпускникам аттестатов, ребята показали заранее отрепетированный концерт-сюрприз. Прозвучали теплые слова в адрес администрации и учителей, трогательные песни, которые сменялись забавными сценками из школьной жизни.

Неожиданностью стал сюрприз для пап выпускников 11-А класса – дети с юмором обыграли тематическую песню Насти Каменских. «Мы всегда говорим много теплых слов мамам, но почему-то к папам проявляем мало эмоций, а ведь они вложили столько сил в наше будущее. Поэтому мы были рады, что этот сюрприз продемонстрировал наше признание и нашу им благодарность. Некоторые папы даже не скрывали слез», – говорит выпускница Валерия Лихо.

По окончанию мероприятия ребят ждал ответный сюрприз от родителей, организовать который помогли члены Славянского клуба байкеров «Free Riders». Выпускников у школы ждала колонна байкеров, которая сопровождала их до места проведения неофициальной части праздника.

«Когда мы затевали этот сюрприз, переживали, что дети могут испугаться громкого звука колонны. Ведь помочь нам согласились ребята из байкер-клуба на больших чопперах, рев которых невозможно передать. Какова же была наша радость, когда даже девчонки, позабыв про длинные выпускные платья, запрыгивали на мотоциклы и мчались по улицам с восторженными криками, размахивая флагами класса и школы», – рассказала «Донецким новостям» мама выпускника 11-А класса Наталья Гуминская.

«Это были незабываемые впечатления и для нас. А когда дети во время нашего отъезда многократно скандировали "Спасибо! ", честно, на глаза даже слезы наворачивались!», – поделился участник «Free Riders» с ником «Полковник».

В ресторане на центральной площади Славянска детей ждала развлекательная программа: конкурсы, сюрпризы от родителей, памятные дипломы и подарки. Но и 11-классники не остались в долгу, взрослых тоже ждали многочисленные сюрпризы: видеоклип с пародией на родителей, танец мальчиков с мамами и трогательная процедура прощания с классным руководителем. А перед самым рассветом выпускники загадали желания и запустили китайские фонарики, искренне веря в то, что теперь желания точно сбудутся.

Однако не везде выпускные прошли так гладко. «Мы приятно удивлены организацией данного праздника: весело, задорно, с конкурсами и сюрпризами. Только что мы прибыли из другого кафе, где у детей на столах почему-то было большое количество спиртного – наш патруль неусыпно следил за происходящим, поскольку такой выпускной может добром не закончиться», – поделился сотрудник патрульной полиции Сергей.

«Выпускной сегодня – дело не дешевое. Стоимость хороших, не на один раз брюк для парня – около 800 грн, рубашки – около 500 грн. Туфли обошлись нам в 1100 грн. Одинаковые выпускные бабочки мы пошили мальчикам централизованно еще перед праздником последнего звонка. Благодаря "опту" это обошлось в 20 грн», – рассказала мама выпускника ОШ №5 Юлия Ореховская.

Собрать на праздник девчонок оказалось существенно дороже. «Стоимость платья колебалось в пределах 3-6 тыс. грн. Но для девочки – это еще и прическа, т.е. плюс 350-700 грн, макияж – 350-500 грн, босоножки или туфельки – около 1,5 грн» – говорит мама выпускницы Наталья Лихо.

При пошиве платья «на заказ» можно было немного сэкономить. Например, мама выпускницы Елена Шишаева уточнила, что их семье пошив выпускного платья обошелся в 1,5 тыс. грн, однако еще на 1,5 тыс. грн – прическа, маникюр и макияж, а обувь приобрели за 800 грн.

К этой сумме нужно прибавить стоимость ресторана в 660 грн с человека, тамада – 6 тыс. грн, фото и видео оператор – 6 тыс. грн, несчитая сопутствующих трат. Транспортных расходов 11-А классу удалось избежать, поскольку ресторан расположен всего в трех кварталах от школы. Однако все родители сошлись в одном: никакие расходы не стоят счастливых глаз и ярких улыбок детей

Как сообщалось ранее, в Мариуполе родителям выпускной вечер обошелся, в среднем, от 7 тыс. до 10 тыс. грн. А в Покровске только наряды для выпускниц составляли в среднем в 2-3 тыс. грн, для парней классический костюм, рубашка и туфли – в пределах 2,5 тыс. грн.

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