Сводка из зоны ООС за 27 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 27 июня, российские оккупационные войска 32 раза прибегли к прицельному огню по позициям украинских военных, 4 из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. Вследствие активных боевых действий трое украинских бойцов погибли и трое ранены. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).

«Вечером 27 июня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия», – отметили в штабе ООС.

Так, на луганском направлении ночью неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. «Там противник вел огонь по нашим позициям с 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А в районе населенного пункта Станица Луганская противник совершил очередную провокацию, применив стрелковое оружие», – уточнили в штабе.

На донецком направлении противник активизировал боевые действия и применял по украинским позициям преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных направлениях зафиксирован огонь из БМП. Под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки, Пивденного, Опытного и Новомихайловки.

Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшее количество обстрелов было на мариупольском направлении. «Здесь враг применял ствольную артиллерию калибром 122-мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты. Огневому воздействияю подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Талаковка, Старогнатовка, Павлополь, Богдановка и Широкино», – констатировали в штабе ООС.

«В течение текущих суток, 28 июня, боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по нашим защитникам. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции в районе населенного пункта Марьинка, а из РПГ и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово – на мариупольском направлении», – дополнили в штабе.

По данным разведки, 10 представителей незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» уничтожены, 7 – ранены.

В «ЛНР» уверяют, что их позиции за прошедшие сутки были обстреляны два раза в районе сел Калиновка и Логвиново.

На момент публикации в «ДНР» свою версию событий не озвучивали.