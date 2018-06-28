Долги не отдают: Юристы советуют, если не пришла пенсия – сразу обращаться в ПФУ. Новости

Пенсионный фонд Украины заблокировал выплаты пенсионерам, проживающим на подконтрольной украинской власти территории. Это касается тех, кто приобрел жилье и зарегистрировался на подконтрольной территории еще до начала военных действий на Донбассе. Только в Бахмутском районе (ранее – Артемовский р-н) Донецкой области зарегистрировано уже 8 таких случаев.

Так, Антонина Бригаденко проживает в прифронтовом городе Светлодарске (Бахмутский р-н). Квартиру здесь она купила в 2013 году, тогда же и переехала, поэтому переселенкой себя не считает. Но последний раз пенсию женщине перевели 11 мая. В Пенсионном фонде ее обязывают получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), но сотрудники Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) этого делать не спешат. «Одни говорят, что я не переселенец, т.к. здесь у меня квартира и постоянная прописка здесь. Пенсионный фонд утверждает, что я с 13 января 2015 года являюсь переселенкой», – говорит Антонина Прокопьевна.

В Светлодарск представитель Пенсионного фонда из Бахмута приезжает раз в неделю. Она объяснила Антонине Бригаденко, что единственная возможность возобновить пенсию – оформить статус переселенца и пройти необходимые проверки в УТЗН. «Чтобы возобновить выплату пенсии, вам необходимо предоставить справку ВПЛ, которая выдается Управлением труда и социальной защиты населения Бахмутской райгосадминистрации, или решение об отказе в выдаче такой справки с указанием основания. Эти документы вы должны предоставить в Пенсионный фонд», – пояснила Елена Леоньева, главный специалист Бахмутского объединенного управления ПФУ в Донецкой области.

Проблема заключается еще в том, что, согласно Постановлению Кабинета министров №335 от 24 мая 2018 года, «замороженные» выплаты не компенсируются, а выдается лишь текущая пенсия за месяц. Долги должны выплачиваться по отдельному Порядку, который еще не разработан Кабмином. Т.е. за период, когда Антонина Прокопьевна будет оформлять восстановление выплат, она пенсию не получит.

Поэтому, если пенсия не пришла вовремя, специалисты советуют сразу же обращаться в Пенсионный фонд. «Я бы рекомендовал людям, которым приостановлена пенсия, сразу же реагировать, сразу узнавать причину приостановки. Потому что никому не известно, когда вы получите эту компенсацию», – комментирует юрист Евгений Рудь.

Антонине Бригаденко, даже имеющей квартиру в подконтрольном Светлодарске, все равно придется становиться переселенкой и ждать возобновления выплат. Однако пенсию за июнь и июль чиновники все равно ей не успеют начислить. На что все это время жить – пенсионерка не знает. «У меня пенсия 1,5 тысячи гривен, ее и так не хватает, а теперь и без нее. Как можно жить – я не понимаю», – сетует женщина.

По видеоматериалам ТК «Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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