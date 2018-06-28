Скоро дышать запретят: В «ДНР» «обнулили» вывески пунктов обмена валют (Фото). Новости

В «ДНР» с июня внешние информационные щиты пунктов обмена валют «обнулились» и не демонстрируют курс валют. Теперь, чтобы узнать курс в той или иной «обменке», нужно заходить в помещение.

Как сообщают жители в социальных сетях, такая ситуация отмечается во всех городах – и в Донецке, и в Макеевке, и в Горловке и пр.

Донецк, пункт обмена валют на ул. Артема. Фото: соцсети

«Работники обменников сообщили, что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием закона ДНР (О рекламе). Согласно новому закону, не допускается реклама финансовых услуг, кроме финансовых услуг, оказываемых банками и иными финансовыми учреждениями государственной формы собственности, потому курсы валют теперь вывешивают, но только внутри обменок», – разъясняется в одной из «республиканских» соцгруппе.

Правда дополняется, что курс валют вывешивать можно, только предварительно «обменка» должна оформить документы на распространение рекламы и заплатить соответствующие «пошлины». Но пока на такой шаг ни один пункт обмена валют не решился.

Многие жители недоумевают, почему информация о курсе валют вдруг стала рекламой, а также отмечают неудобства от нововвведения:

Елена: «А в чем реклама? Вот уж не думала, что курс валют – это реклама»;

Владимир: «Бред. Курсы валют – это информация, а не реклама»;

Олег: «Эти дебилы уже не могут отличить рекламные услуги от информационных»;

Серхио: «Почитайте в законе о рекламе, определение "рекламы". Эти банеры не являются рекламой, а это информационная табличка»;

Виктория: «Неудобно... То едешь в транспорте – мимоходом мониторишь экономическую ситуацию. А теперь?»;

Андрей: «Раньше можно было наиболее выгодный курс выбрать, не выходя из автомобиля, теперь придется побегать»;

Алексей: «Никакой рекламы, кроме восхваления рызпуклики и вождя!»;

Александр: «Скоро дышать запретят».

Люди возмущаются, что это очередной способ типа «пополнения бюджета», что в конечном итоге отражается на простых жителях:

Ольга: «Никак нажраться не могут»;

Дима: «Очередной способ нажухать народ»;

«Восточный Регион»: «С таким "успехом" в скором времени могут исчезнуть ценники на продукты, на одежду, на бензин. С населения теперь будут драть еще больше прежнего, только под новым названием "втихаря". Все эти подобные "новшества" появляются от бездействия властей. Глобальных проблем становится все больше, но их всячески маскируют подобным маразмом!»;

Кира: «Вот интересно, а цены на заправках тоже реклама получается?»;

Олег: «Я только что видел, как на отжатом АТБ рекламируют дорогую колбасу!!!))) Надо срочно позвонить в МГБ!))».

Однако не все спешат расстраиваться по этому поводу. «Там все равно никогда настоящий курс не писали. Заходишь, и тебе объявляют другой курс», – отмечает дончанин Александр.

Некоторые и на данную ситуацию пытаются смотреть с юмором:

Дмитрий: «Это, чтобы циферки не воровали))»;

Александр: «Это, чтобы враг не узнал, какой у нас курс».

Читайте также: