Необычная коллекция: Житель Краматорска собирает кирпичи, имеющие историческую ценность (Фото). Новости

Житель Краматорска (Донецкая обл.) Виктор Иванов (на фото) собрал огромную коллекцию клеймированного кирпича и черепицы, которые имеют историческую ценность. Сейчас у краматорчанина насчитывается около 900 экземпляров кирпича, самому старому – более 150 лет.

Необычную коллекцию весом более 2 тонны мужчина хранит в собственном гараже. Кирпич не как строительный материал, а как историческая памятка, с инициалами производителей. Собирает их краматорчанин с 2009 года.

К примеру, один из таких уникальных кирпичей имеет штамп с литерами «ПШ», что означает Помпей Шабельский. Это клеймо дворянина, который жил в Александровке в конце XIX столетия. Подобных клеймированных кирпичей у коллекционера более 600 экземпляров.

По словам Виктора, собирал он их по селам, хуторам и предприятиям Донетчины. Большая часть из районов Бахмута, Краматорска, Славянска и Харькова. Также, часть коллекции собрана по обмену с Одессой, Львовом и Сумами.

«Вот с собачьей лапой – это середина XIX столетия, более точно не могу сказать какой год. Есть крепостные кирпичики, есть Киевские из Киевского укрепрайона – "КВ 54". 54 – это 1854 год. Один из самых старых – "Александр Бандыш". Это из усадьбы Прелестная. Многие землевладельцы вели свое строительство и нуждались в кирпиче, так как на собственной земле они открывали производство для своих целей», – рассказывает Виктор.

Он также подчеркнул, что каждый производитель имел собственное клеймо, которым маркировал обожженную глину. По этим маркерам Виктор и идентифицирует владельца. Необходимую информацию он находит в архивах. В настоящий момент не определены еще 40% коллекции.

«Однобуквенное клеймо – это фамилия. Двубуквенное клеймо, например, "ПВ" – имя и фамилия. Бывает и тандем, например, славянский уникальный кирпич – D и L. Есть и трехбуквенные – имя, отчество и фамилия. Исключением является производитель из Бахмута маркировавший продукцию – "Любицкие". Первоначально было найдено клеймо «Люб». Ломали голову кто с инициалами Л.Ю. – никого не нашли, пока не нашелся кирпич с заглавной Л, маленькими "юб" и точкой на конце. Тогда стало ясно что это обрывок фамилии Любицкие», – поясняет коллекционер.

Есть в коллекции Виктора и кирпичи клеймированые с ошибками. «Допустим Краматорский завод "Шамод", который раньше принадлежал Викендию Штерцеру. В какой-то период было написано ни "Краматорский", а ""Краматорска". Так же известен обломок с ошибкой, где написано "Шамод нармалный", здесь клеймо на огнеупоре полностью перевернуто, его можно прочесть только при помощи зеркала», – продолжает коллекционер.

Отдельное место в коллекции Виктора занимает кирпич, изготовленный за границей. «В основном производители за пределами Украины: Россия, Румыния, Бельгия, Великобритания. Найдены они у нас. В частности, клеймо "Coppee", это кирпич из коксовой батареи стахановского завода. В свое время, когда строились коксовые батареи, бельгийцы, проектировавшие производство, рекомендовали использовать только свой кирпич. Его везли из-за границы», – уточняет мужчина.

Также, у краматорчанина хранится более 200 экземпляров черепицы. Именно с нее 9 лет назад он и начал собирать коллекцию.

«В 2009 году я нашел на Красной Горке обломок черепицы "Бломберг и Минс" и меня заинтересовало, кто они такие. Прошло 7 лет пока я наконец-то нашел информацию о них. Это оказались немцы-переселенцы, которые здесь обосновались. Одна из них, Берта Генрих, владевшая участком земли на Красной Горке. Она и построила завод», – рассказывает Виктор.

Как добавил коллекционер, никакого особого ухода кирпичи не требуют. Их приводят в порядок, только перед тем как поставить на полку.

Виктор также признался, что мечтает создать собственный музей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости». По материалам видеосюжета «UA: Донбас».

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