Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня: Поток автомобилей снизился. Новости

Сегодня утром, 28 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 27 июня, отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока на всех КПВВ по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и 6000 транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9790 человек и 1180 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10905 человек и 2015 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8975 человек и 1725 транспортных средств;
- КПВВ«Гнутово» – 4610 человек и 1075 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» (пеший проход) – 9820 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 20/50;
- КПВВ «Марьинка» – 20/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Александр: «5:36. Каргил в сторону Курахово – машин 60, льготку всю запустили»;
- «Krom:»: «9:48. Каргил, на въезд в Донецк 100 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Кристина: «6:30. В сторону Донецка: основная очередь – машин 20-30, льгота – 3 машины. Движение есть»;
- Данил: «8:47. Новотроицкое – сразу на проверку. Еленовка – в Донецк машин 20-25, из Донецка – 15-20. Еленовка на въезд проверяет в два ряда, на выезд – в один»;
- Андрей: «8:50. Еленовка – на Мариуполь: основная очередь – 20 машин, льготная очередь – 3 машины».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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