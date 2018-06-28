Ситуация в пунктах пропуска утром 28 июня: Поток автомобилей снизился. Новости

Сегодня утром, 28 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 27 июня, отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока на всех КПВВ по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 44,1 тысячи человек и 6000 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9790 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10905 человек и 2015 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8975 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ«Гнутово» – 4610 человек и 1075 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший проход) – 9820 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «5:36. Каргил в сторону Курахово – машин 60, льготку всю запустили»;

«Krom:»: «9:48. Каргил, на въезд в Донецк 100 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Кристина: «6:30. В сторону Донецка: основная очередь – машин 20-30, льгота – 3 машины. Движение есть»;

Данил: «8:47. Новотроицкое – сразу на проверку. Еленовка – в Донецк машин 20-25, из Донецка – 15-20. Еленовка на въезд проверяет в два ряда, на выезд – в один»;

Андрей: «8:50. Еленовка – на Мариуполь: основная очередь – 20 машин, льготная очередь – 3 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.