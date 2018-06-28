Верхолаз: В Краматорске кот три дня просидел на 76-метровой телевышке (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) кот три дня просидел на телевышке.

Первые сутки полуторагодовалый Тима отзывался с промежуточной площадки на 30-ти метровой высоте. Потом рыжий взобрался на самую верхушку. Высота металлической конструкции - 76 метров.

Спуститься самостоятельно кот не смог. Пришлось вызывать спасателей.

Ситуация осложнялась тем, что вышка – режимный объект, оснащена сигнализацией и для работ на такой высоте требуются специальные допуски. На место приезжали и полицейские, и ветслужба. Но помочь смогли только штатные «высотники».

Спасательная операция длилась не более 15 минут. Испуганного Тиму они передали счастливой хозяйке.

Источник: ТК «Донбасс»