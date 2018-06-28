Поселок Каменка под Авдеевкой: Шаг в сторону – и можно взлететь на воздух (Видео). Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 130-ти детей. Таковы данные ООН. Каждый день на востоке страны рискуют жизнью десятки тысяч мальчиков и девочек.

Никита Манерко попал под обстрел в поселке Каменка (Ясиноваткий р-н, Донецкая обл.). Получил десятки осколочных ранений. До сих пор парень не может восстановиться.

Каменка – небольшой поселок возле Авдеевки, расположен в трех километрах от линии разграничения.

Местные здесь ходят строго по проторенным тропам. Шаг в сторону – и можно взлететь на воздух. «Жизнь могут забрать в любой момент в нашей ситуации», – говорит Никита Манерко.

Никита быстро повзрослел после того, как попал под обстрел. Его ранило в голову, руки и ноги. «Пять-шесть ран больших, а маленьких – штук 20-ть, наверное», – уточняет он.

Сейчас на теле парня осталось множество следов того трагического дня. Яблоню, которую посекло осколками, пришлось спилить, чтобы меньше напоминало о прошлом.

Тишину Никита не слышал уже четыре года. Звуки взрывов не дают уснуть, восстановиться парню после пережитого так и не удается. «Хочу отдохнуть от этого всего уже просто», – говорит он.

Часто с семьей пересматривают фото с прошлогоднего отдыха. Вот Никита в Святогорске с мамой - тогда они оздоравливались в санатории Славянска, путевку предоставил Штаб Рината Ахметова. А этим летом парень впервые смог увидеть Черное море благодаря программе Гуманитарного штаба «Реабилитация раненых детей».

На курорте для Никиты есть все необходимое. Но важнее всего – процедуры. «Мне понравилось в солевой комнате, там можно отдохнуть и музыка такая успокаивающая», – делится парень.

«Возможности, которые у нас есть, помогают снять напряжение, расслабить ребенка, снять стресс, который у него был», – поясняет врач-реабилитолог санатория «Куяльник» Армен Арзуманян.

Для физического восстановления Никита также занимается на тренажерах, плавает в море. А вечерами слушает тишину, которой ему так не хватало.

Благодаря программе «Реабилитация раненых детей» Гумштаба в санаториях Славянска, Запорожья, Бердянска и Одессы за три года оздоровились 86 мальчиков и девочек.

Источник: ТК «Донбасс»