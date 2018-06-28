Дымит со всех щелей: В «ДНР» показали «республиканский» пистолет-пулемет (Фото). Новости

В «ДНР» продемонстрировали опытный образец нового пистолета-пулемет, получивший название «Оплот». Об этом говорится в сюжете местного интернет-канала.

Конструктор Владимир Мищенко уверяет, что это полностью «республиканская» разработка, предназначенная для использования «внутренними войсками ДНР», «спецподразделениями», для условий боев в городе, для операций в закрытых помещениях.

Мищенко уточнил, что убойная сила «Оплота» небольшая, «но ее достаточно для поражения целей».

Пистолет-автомат рассчитан как на одиночную стрельбу, так и стрельбу очередями. Мищенко утверждает, что скорострельность – 850-900 выстрелов в минуту. «При таком темпе стрельбы ствол должен выдержать порядка 6-7 тыс. выстрелов», – пояснил он.

«Дальность – не настраиваемая еще, выставлена на 75 м. Максимальная дальность стрельбы – 350 м», – сказал конструктор.

Он дополнил, что «Оплот» сейчас проходит только испытания, по результатам которых будет дорабатываться.

При этом подписчики канала не оценили «успехи» «военпрома ДНР»:

«Sever_man»: «Кустарная работа, отдача как у пушки, далеко пойдете...!»;

Кирилл: «Дымит со всех щелей! Отдача – пипец! А что будет, если очередью стрельнуть, так и не показали! Кстати, с глушителем громче, чем без него. Дегенираты!»;

Влад: «А рогатку не пробовали? Она такая же, только без отдачи»;

Иван: «Кривая аляповатая, но своя. Все больше доказывает пословицу – во время войны думать не надо, думать надо до войны, во время войны надо делать. Вот и результат»;

Паркан: «Переводите деньги на всякую ерунду) Есть нормальное оружие, которое себя зарекомендовало. Для чего это?))»;

Дмитрий: «Стабильности у оружия нет, от слова – совсем. Такой ПП контролировать будет очень тяжело, да и громоздким кажется. Я понимаю, что собрано все на коленке... Но времена не те, можно было и лучше. Да и патрон ПМ, хоть и обладает хорошим останавливающим действием, мало подходит для дистанции 20+ метров. Х*еновая точность и кучность».

Как сообщалось ранее, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 9 мая прошла выставка «военно-промышленного комплекса ДНР». Местные телеканалы в своих сюжетах уверяли, что представленные там образцы вооружения все рабочие, изготавливаются на заводах и предприятиях «республики» с 2015 года и используются «армией ДНР». В июне в «ДНР» показали, как стреляет реактивная система залпового огня «Чебурашка».

Военно-промышленный комплекс «ДНР» курирует «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент»), заявлявший, что эта деятельность является основной причиной покушения на него 23 сентября 2017 года, когда в Донецке в районе гостиницы «Виктория» взорвали его машину.

В августе «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что в «республике» выпускаются минометы НАТОвского 60-го калибра, из него можно стрелять прямо из окопа. Также было продемонстрировано видео испытаний нового оружия.

В октябре 2017 года в «ДНР» сообщили о старте выпуска собственных антиснайперских винтовок «Дончанка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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