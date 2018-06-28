Подписал заявления на отпуск: «Глава ДНР» рассказал, как отпраздновал свой день рождения. Новости

Сегодня, 28 июня, в ходе телевизионной «прямой линии» «глава ДНР» Александр Захарченко рассказал, как отпраздновал свое 42-летие, которое отмечал два дня назад.

«26 число – это был очень страшный рабочий день. И мне, находясь на службе, было очень приятно – подарков было очень много. 26 июня были друзья, а 27 число я провел со своей семьей. Даже день рождения "главы" – это день отчетов, любое поздравление, которое мне говорили мои коллеги, превращалось в отчеты. Я за свой день рождения выслушал всех своих министров, мэров городов, успел подписать три заявления на отпуск», – сказал Захарченко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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