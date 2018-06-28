Вслед за Донецком: В неподконтрольной Горловке также повышают стоимость проезда. Новости

В неподконтрольной украинской власти Горловке с 1 июля повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» города.

« С 01.07.2018 года в соответствии с письмом министерства транспорта Донецкой Народной Республики стоимость проезда на городских автобусных маршрутах общего пользования увеличивается на 2 рубля», – говориться в сообщении.

При этом причины подорожания не указываются, письмо «минтранса ДНР» не публикуется. Однако местные жители считают, что рост стоимости проезда связан с повышением в «ДНР» цен на бензин и дизтопливо.

Напомним, что с 1 июля на 2 руб. поднимается стоимость проезда в городских маршрутных автобусах Донецка, где цена составит 10-12 руб. в зависимости от маршрута.

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