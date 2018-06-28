Срезать заборы и всех уволить: В разгар курортного сезона «глава ДНР» озаботился ситуацией в Седово. Новости

Сегодня, 28 июня, в ходе телевизионной «прямой линии» с «главой ДНР» жители подняли вопрос о ситуации на главном морском курорте «республики» – поселке Седово, расположенном на Азовском побережье.

В частности, было озвучено, что отдыхающие в этом году, как и в прошлом, столкнулись с множеством неудобств, завышенными ценами на продукты и товары, отсутствием надлежащей уборки территории, а также заоблачными ценами на жилье с минимальным комфортом. Сезон-2018 ко всему прочему отличился новшеством – пансионаты огородили пляжи заборами.

Отвечая на претензии, Захарченко поручил «мэру» Седово и «главе» Новоазовского района в течение 10 дней срезать все заборы, огораживающие пляжи. «Даже несмотря на то, если пансионаты принадлежат министерству обороны или министерству доходов и сборов. Прямой доступ к первой линии быть обязан. К мэру Седово – я не понимаю, где тогда ваш городской пляж? В течение 10 дней – жду предложения по улучшению городского пляжа», – демонстративно заявил «глава ДНР».

Также он остановился на проблеме проезда в поселок из-за действия блокпоста, на котором люди стоят по несколько часов. «Во мне борются два человека – один беспокоится за безопасность республики, другой, как глава государства, смотрит, как в единственный курорт Донецкой народной республики люди попасть не могут. Мне присылали и на почту, и лично передавали ролики, как они проходят эту очередь. Были случаи, когда простояли с утра до позднего вечера. Поэтому буду поднимать вопрос в ближайшее время, проведем совещание. И, несмотря на отпускной сезон, будем, наверное, начальника МВД района, который обещал вторую линию там открыть, снимать с должности», – озвучил пути решения Захарченко.

По поводу завышенных цен на жилье «глава ДНР» лишь дал распоряжение всем контролирующим органам провести проверки. «Если в течение 10 дней цены не вернутся на место, то будем искать замену и главам, и всем остальным», – резюмировал «глава ДНР».

Также в ходе «прямой линии» Захарчеко опять лишь пообещал поднять зарплаты бюджетникам и работникам угольной промышленности, дополнительно он рассказал, как отпраздновал 26 июня свое 42-летие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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