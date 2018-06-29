Ситуация в пунктах пропуска утром 29 июня: Отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. Новости

Сегодня утром, 29 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 июня через КПВВ последовало 29,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 6690 человек и 940 транспортных средств;

«Марьинка» – 7090 человек и 1425 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6165 человек и 1330 транспортных средств;

«Гнутово» – 2470 человек и 630 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7335 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 10/40;

«Марьинка» – 0/0;

«Новотроицкое» – 10/15;

«Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Вера: «8:02. В сторону Украины машин много. Только оттуда. Там где старый был паспортный штук 40-45, далее за шлагбаумом весь карман, ну порядка 25. Вот что на основном, который сейчас новый, не скажу. Там не была. Довезла пешими своих и уехала. Пешие идут пешком от старого паспортного контроля до авторынка, автобусы подвозят до шлагбаума и дальше их не пропускают. Ну идти так прилично туда, бардак! Авто стоят все в один ряд, льготной очереди нет и перевозчиков в три ряда тоже)))) Возможно, они там все впереди, проскочили перед открытием».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: « 8:44. На Еленовке в обе стороны сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.