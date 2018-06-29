Захарченко обвинил Россию в подорожании продуктов в «ДНР». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко в ходе телевизионной «прямой линии» рассказал, что повышение стоимости продуктов питания зависит от состояния экономики России.

При этом, по его словам, повышение было незначительным, а есть продукты, которые подешевели. «Если в абсолютных цифрах брать, то с начала года в районе 3% наблюдалось повышение цены на продукты. Эта норма допустимая, связанная с определенными причинами, в том числе и сезонностью. И не забывайте, что те связи, которые у нас были раньше с Украиной, в том числе и экономические, они обрублены. Единственное государство с которым мы можем работать и покупать в этом государстве продукты – это Россия. И все проблемы, которые происходят в экономике Российской федерации они так или иначе отражаются на нашей экономике», – сказал он.

При этом он считает, что основные продукты питания должны производиться на части Донецкой области, которая находится под контролем «ДНР». «Когда мы будем производить все, что необходимо, тогда мы можем говорить об изменении ценовой политики», – сказал он.

Напомним, Захарченко опять пообещал повысить заработные платы работникам «бюджетных» сфер «республики».

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине части Донецкой области в марте этого года средняя заработная плата в сфере образования составила 6 177 грн. При этом в базе вакансий «ДНР» средняя зарплата вакансий для учителей в марте составляла 4751 руб. (2013 грн), больше всего вакансий (71%) на оплату труда в диапазоне 3184-4999 руб. (1349-2118 грн).

По данным местных жителей, в 2018 году средний уровень зарплат на шахтах «ДНР» – 5-7 тыс. руб. (2326 –3256 грн по местному курсу). Также уровень заработных плат на ведущих шахтах «республики» озвучил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский : «Подземный горнорабочий (это не ГРОЗ, который непосредственно занимается добычей угля, работает в лаве) – это человек, который находится в шахте и занимается обеспечением дополнительных функций, крепи устанавливает и пр., так вот он зарабатывает 6 тыс. руб. (2791 грн)… ГРОЗ при выполнении плана вместе с премией получает 20 тыс. руб. (9302 грн), и это на достаточно крепкой шахте, которая до войны не являлась убыточной. А это человек, который находится в этой лаве свои положенные 6 часов, добывает там уголь, рискуя жизнью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»