Захарченко пообещал цены на бензин как в России и «прикрутить» коммерческие АЗС. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко в ходе телевизионной «прямой линии» бензиновый кризис в «республике» объяснил некомпетентностью «некоторых наших чиновников, некоторых наших бизнесменов» и пообещал установить цену на бензин в «ДНР» как в России.

По его словам, отсутствие бензина было связано с запретом в России перевозить ГСМ во время Чемпионата мира по футболу.

«На сегодняшний день мы непризнанные республики и полноценно работать с предприятиями той же РФ по настоящим контрактам мы не можем. И поэтому цены на наших заправках разительно отличаются от российских. Но это – политический вопрос. Как только он будет улажен, цены будут практически такие же как в России», – сказал он.

По его словам, повлиять «физически на этот процесс мы не можем, но можем повлиять на другие процессы». Он дал поручение «силовикам» проверить объективность цен на коммерческих заправках, так как на них цена выше, чем на «республиканских» на сумму до семи рублей (около 3 грн по местному курсу).

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне. 11 июня бензина не было ни на одной АЗС крупнейшей топливной компании «ДНР».

Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ – к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

В главной топливной компании «ДНР» пояснили проблемы с топливом – заводы России прекратили отгрузку бензина «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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