Захарченко обвинил семьи погибших «ополченцев» в алчности. Новости

Обещанные деньги раненым и семьям погибших «ополченцев» не выдают, так как у них не хватает документов. Об этом «глава ДНР» Александр Захарченко заявил в ходе телевизионной «прямой линии».

«Я слышу это постоянно. Там чисто документальная проблема, не хватает какого-то документа», – так он прокомментировал жалобу жительницы Амвросиевки сын которой погиб в незаконных вооруженных формированиях.

При этом он обвинил семьи погибших членов НВФ в алчности. «Человек умирает лежа у себя дома от разрыва сердца уже уволенным, а после его смерти родственники пытаются получить деньги», – сказал он.

Напомним, в «ДНР» жены погибших «ополченцев» не могут добиться выплат. Также из «армии ДНР» увольняются из-за «скотского отношения к личному составу» и необходимости самостоятельно обеспечивать себя формой и не только.

Как сообщалось ранее, в «армии ДНР» отмечаются задержки с выплатой заработной платы, а при ее получении – продолжаются поборы в 10% «командирам на общак». Кроме того, семьи погибших «ополченцев» до сих пор не могут получить выплаты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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