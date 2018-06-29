Чем больше противников – тем легче стрелять в цели: Захарченко о миротворческой миссии ООН. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко в ходе телевизионной «прямой линии» потребовал согласования с «республиками» введения миротворческого контингента ООН.

«Без согласования с «ДНР» и «ЛНР» миссия ООН сюда входить не будет. Иначе если они хотят зайти по украинскому сценарию, они превратятся в мишени. У нас тогда станет противников больше. Чем больше противников – тем легче стрелять в цели», – сказал он.

При этом он заявил, что «никогда введение миротворческого контингента ООН не способствовало прекращению войны». И назвал миротворческую миссию «контингентом интервентов».

Напомним, ранее Захарченко уже заявлял, что уничтожит миротворцев ООН. Также он заявил, что вся территория Донбасса должна быть подконтрольна «Л-ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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