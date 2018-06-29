Ситуация в пунктах пропуска днем 29 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 29 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка»:
- Витя: «11:14. 20 машин сейчас. Была протяжка. 10 основная и 5 льгота. Всем удачи».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктория: «11:28. Сейчас отзвонились друзья, прошли все БП за полчаса в сторону Мариуполя. Всем удачи».
О ситуации на других КПВВ не сообщается.
При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции объединенных сил в направлении временно неподконтрольной украинскому правительству территории:
- КПВВ «Станица Луганская» – 0 человек;
- КПВВ «Майорск» – 0 т/с;
- КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0 т/с;
- КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.
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