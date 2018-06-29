Сухие сорняки по колено: Во что превратились газоны у «Донбасс Арены» (Фото). Главная

Сухие сорняки по колено: Во что превратились газоны у «Донбасс Арены» (Фото)

ДН

29.06.18 15:14dnews.dn.uaГлавная

Фото из соцсетей

Парковая территория вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке находится в заброшенном состоянии. Дончане в социальных сетях опубликовали фото газонов парка.

При этом они отмечают, что некогда зеленые газоны сейчас пожелтели и заросли сорняками. Также Литеры FCSD из парка стадиона «Донбасс Арены» на место не вернули.

  • Алла: «Буквы вернули, нет?»;
  • Елена: «Нет, и газон не зеленый, там сухие сорняки по колено».

Напомним, в «ДНР» утверждают, что восстанавливают стадион «Донбасс Арена» в Донецке. 

Как сообщалось ранее, в конце мая на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

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