Сухие сорняки по колено: Во что превратились газоны у «Донбасс Арены» (Фото). Главная

Парковая территория вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке находится в заброшенном состоянии. Дончане в социальных сетях опубликовали фото газонов парка.

При этом они отмечают, что некогда зеленые газоны сейчас пожелтели и заросли сорняками. Также Литеры FCSD из парка стадиона «Донбасс Арены» на место не вернули.

Алла: «Буквы вернули, нет?»;

Елена: «Нет, и газон не зеленый, там сухие сорняки по колено».

Напомним, в «ДНР» утверждают, что восстанавливают стадион «Донбасс Арена» в Донецке.

Как сообщалось ранее, в конце мая на «Донбасс Арене» снова заработал музей ФК «Шахтер». А в апреле в парке стадиона демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk), и вместо футбольной команды появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР». Осенью 2017 года в Донецке на мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке».

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