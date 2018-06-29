В Макеевке повально падают старые тополя (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) повально продолжают падать старые тополя, либо их ветки, при этом повреждая машины, здания, линии электропередач и другую инфраструктуру. Об этом сегодня, 29 июня, сообщается в социальных сетях.

Сегодня обрушилась ветка тополя в пос. Ханженково (Советский район), по ул. Кирова, недалеко от магазина «Визит», повредив при этом рядом идущую электролинию. К счастью, никто не пострадал.

В комментариях к посту местные жители отмечают, что в городе вырубаются хорошие деревья, а старые продолжают стоять. «Старые тополя гнилые все равно не порубят. Опять порубашат хорошие, здоровые деревья на дрова. На продажу», – пишет Светлана.

«А у нас во дворе «черные,» дровосеки хорошие попилили деревья, а сухие и аварийные так и стоят какие с них дрова!?»– пишет Елена.

При этом Светлана утверждает, что «на Объединенном, за ДК возле гаражей, недавно ряд старых тополей спилили».

А Ника считает, что сами жители должны заниматься уборкой старых деревьев: «Мы вызывали из ЖЕКа людей, и нам пилили около подъезда. А потом нанимали людей убирать ветки».