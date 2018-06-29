Выплата задолженности по пенсиям ВПЛ: Что советуют юристы. Новости

В Украине нет нормального механизма выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам и пока не ясно, как им будет возвращаться задолженность по пенсиям. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказала правозащитник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

По ее словам, в изменениях к постановлению 365* указано, что долги по пенсиям за предыдущий период будут выплачиваться по особому порядку, который должен разработать Кабмин. «Такой порядок до сих пор не разработан. То есть, пока он не разработан, долги не будут выплачиваться. Каким будет этот порядок мы, к сожалению, пока не знаем. Может, он и не будет нести много возражений в плане выплаты долгов. Возможно, это будет постепенная выплата, может что-то другое. Сейчас это мы не можем комментировать поскольку уже внесенные изменения не обговаривались с общественностью. Пока министерство соцполитики и ПФ затягивают процесс, то люди не могут получить эти долги», – пояснила она.

Гвоздева также отметила, что переселенцам сейчас не остается ничего другого, как выполнять все требования по регистрации и верификации.

«В неофициальных разговорах представители минсоцполитики признают, что это единственный путь им получить пенсию. Даже прошлогодние изменения о том, что не будет очередных проверок на дому и не будет проверок для госслужащих и военных АТО – это улучшение, можно сказать, в кавычках, мизерное. Мы также рекомендуем этим людям поддерживать наш законопроект 6692 обращаясь к депутатам для его скорейшего рассмотрения. Со своей стороны мы будем в начале июля озвучивать наши рекомендации» – сказала Гвоздева.

Как ранее сообщали правозащитники, в Украине ежемесячно не менее 200 тысячам переселенцев с неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ) останавливают выплаты пенсий.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

По видеоматериалам ТК «Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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