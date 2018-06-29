В Донецке начался ураган. Новости

Сегодня, 29 июня, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке резко ухудшилась погода. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Это что такое? Ураган с юга! Зашла чайник включить, выхожу на балкон – все летит, что стояло и лежало, чуть меня не сдуло. Кажись, опять будет...черная туча идет.. Ломает ветки, открывает двери, утащило велик от стены.… перекинуло баллон с водой, 3л, полный.... Сторона Авдотьино. Молнии бьют», – написала Евгения.

В комментариях пользователи пишут:

Наталья: «Деревья раскачивает сильный ветер, из окон свежестью подуло... Кабельное вырубилось...»;

Наталья: «Ветки во все стороны летят, пакеты как птицы взмывают в небо»;

Ирина: « У нас тут тоже капец, деревья как листья падают. У дома дерево огромное завалилось...»;

Иван: «На Широком ураганище»;

Ghenya: «У нас провода ветром задуло друг на дружку. Фейерверк»;

Ангел: У меня орех сломали – лет 50 ему было. В парке кованных фигур дерево упало, соседу по бащке дало… Ветки падают»;

Дмитрий: «Боссе ветер пипец, но молний пока не видно. машину на улице оставил, теперь не спать всю ночь.........»;

Тимур: «Франко. Та же фигня»;

Нина: «В центре так же поднялся сильный ветер, тучи нагнал, вот-вот пойдет дождь»;

Евгения: « Широкий. Каждый несколько секунд молнии. Ветер»;

Светлана: «Гуляла малую во дворе. Сухо, потно, банно, и ничего не предвещало. Налетело вмиг, да так, что смело по домам сразу всех, полный двор детей с родителями, бежали бегом, так как с крыш летело, окна стучали рамами, ветки с деревьев срывало».

Кроме того, в социальных сетях интересуются, где найти людей, которые срочно спилят дерево.

«Подскажите пожалуйста, где найти службы по срезке деревьев, а то возле моей машины стоит абрикоса, но боюсь что с таким ветром как сегодня она долго не выстоит», – пишет Оксана.

Также сообщается, что ураганный ветер и шторм прошли в Новоазовском районе.