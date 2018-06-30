Ситуация в пунктах пропуска утром 30 июня: В очереди 200 машин. Новости

Сегодня утром, 30 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 июня через КПВВ последовало 28,2 тысячи человек и 4000 транспортных средств:

«Майорск» – 5630 человек и 790 транспортных средств;

«Марьинка» – 6145 человек и 1315 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5860 человек и 1260 транспортных средств;

«Гнутово» – 2530 человек и 670 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8000 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/40;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 40/20;

«Гнутово» – 15/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:57. На Каргиле в сторону Украины попа. Льгота 40+, основная на мосту».

КПВВ «Новотроицкое:

Администратор: « 8: 46. Еленовка из Донецка на 7:20 было машин 60. Проверка в 2 ряда по 15 машин минут 30. Сегодня очень все терпимо».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.