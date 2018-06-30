Гроза над Донецком: Впечатляющие фото. Новости

Над временно неподконтрольным украинскому правительству Донецком пронесся ураган. Шквальный ветер сопровождался ливнем и грозой.

Местные жители сегодня, 30 июня, в социальных сетях опубликовали впечатляющие фото стихии.

Также они сообщают о множестве поваленных деревьев. Другой информации о последствиях урагана на данный момент нет.

Напомним, 29 июня во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке резко ухудшилась погода. Синоптики предупреждают о надвигающемся циклоне с ливнями и шквалами.