Какая разница, где человек живет? Ситуация с выплатой пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Более 60% граждан Украины поддерживают идею выплаты пенсий для людей, которые проживают за линией фронта – в Донецке и Луганске. Такие данные получены по итогам опроса* компании GfK Ukraine по заказу неправительственной организации «Кальмиусская группа».

Сейчас для получения пенсии этим людям необходимо регистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и проходить регулярные проверки. «Какая разница, где человек живет? Заработал пенсию в Украине, гражданин Украины, все – выплачивайте», – считает переселенка из Луганской области Лидия Степановна.

В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты по отмене этой нормы. Ряд депутатов, правозащитников и представителей международных организаций поддерживают эту идею. «Правительство не имеет возможности выплачивать эти пенсии напрямую на неподконтрольной территории, но оно должно создать условия, когда человек может приехать без внутреннего перемещения и без каких-либо препятствий получить эти выплаты», – отметил старший юрист БФ «Право на защиту» Олег Тарасенко.

«Правозащитники в Киеве долгое время пытаются бороться, чтобы вывести именно пенсию из общего вида социальных выплат», – добавила юрист Ирина Бирюкова.

Пока ни один из этих законов не принят. Чтобы получить доступ к пенсиям, жители неподконтрольных территорий становятся фиктивными переселенцами.

Справка ВПЛ нужна и тем, кто после переезда купил или получил жилье, и уже постоянно проживает на подконтрольной территории. «Их заставляют снова и снова регистрироваться, иначе они не будут иметь доступа к пенсионным выплатам. Это, к сожалению, не способствует социальности, преодолению последствий конфликта», – говорит эксперт по правовым вопросам Агентства ООН Лилия Кузьменко.

Для выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий Министерству социальной политики необходимы определенные гарантии. «Основной вопрос в чем? Выплата непосредственно тому человеку, кому она назначена. К сожалению, такой гарантии у нас нет», – сообщил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Вместе с тем, в Украине действуют несколько инициатив гражданского общества по восстановлению пенсий тем, кто остался жить на неподконтрольной территории. Понимают необходимость выплачивать законные пенсии дончанам и луганчанам и большинство украинцев по всей стране. Несмотря на боевые действия, потери и разрушения, согласно опросу, граждане готовы поддерживать друг друга.

*опрос проводился методом телефонного интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона. Выборка составила 1975 респондентов, из них 536 – из Донбасса (территории, подконтрольные украинскому правительству). Погрешность составила: для Украины – не более 2,5%, для Донбасса – не более 4,9%. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донбасса и Автономной Республики Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Общественное ТВ Донбасса»

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