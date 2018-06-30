На птичьих правах: Через что проходят переселенцы, чтобы получить пенсию. Новости

В Украине полтора миллиона переселенцев «на птичьих правах». Это одна из самых незащищенных групп в обществе. В любой момент у них могут отобрать пенсию и другие социальные выплаты, например, просто из-за проблем с учетом на месте регистрации. Скандалы с чиновниками, суды, протесты. Почему переселенцы вынуждены проходить через все это, чтобы получить то, что положено им по закону?

Из временно неподконтрольного украинской власти Кировска (после переименования Голубовка, Луганская обл.) в мирный Бахмут (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) Людмила Сантомирская с детьми выехала несколько лет назад. Еще в самом начале вооруженного конфликта. «Сильные были бомбежки и страшно было за детей. Так получилось, что в молодости я осталась вдовой и уже в 2015 году я второй раз овдовела», – говорит она.

Без мужской поддержки женщина сама все же сумела купить маленький домик. Устроилась на работу. На детей оформила пенсию. Но только с помощью от государства начались проблемы. «Так как мы были переселенцами, нам постоянно блокировали пенсию. Новые законы, новые всякие поправки. Пенсию заблокируют – придешь, исправишь – опять блокируют. Когда я стала уже местным жителем, снялась с учета как переселенец, мне начали выплачивать беспроблемно, но в том году (2017) на ребенка, которое было запрошено электронное пенсионное дело, она была прекращена», – рассказала Людмила Сантомирская.

Семья Людмилы опять появилась в списках переселенцев. А значит, женщине опять нужно доказывать свой статус. Несколько месяцев ушло на судебную волокиту. Но как только она процесс выиграла – все повторилось. Пенсию перестали начислять уже второму ребенку. Причина та же – старая прописка. «Сталкиваемся со случаями, когда действительно люди приобрели жилье на подконтрольной Украине территории до начала конфликта, но в паспорте у них когда-то стояла прописка город Донецк, город Горловка. У них также могут быть проблемы», – отметил юрист Владимир Орехов.

В такой же ситуации и Николай Калашников из Донецка. Он уже 3 года живет в Бахмуте в доме родителей, который оформил на себя. За время вооруженного конфликта только один раз выезжал в родной город. Но органы соцзащиты и Пенсионный фонд упорно считают его переселенцем. «Февраль месяц я был без денег. Пошел я, взял справку переселенца. Принес реквизиты, счет открыл в банке. Уже все – вопрос решился. Пришел апрель – нет проплат. В мае месяце пришлось опять идти выбивать – выплатили. В апреле пришел, в мае выплати две. Приходит июнь – опять та же история», – рассказал пенсионер.

И таких историй тысячи. Вот только вспоминают о них нечасто. Сейчас вспомнили – после резонанса. Когда из-за поездок за границу лишился пенсии освобожденный из плена «ДНР» ученый Игорь Козловский.

Официально в Украине более полумиллиона переселенцев-пенсионеров. Чтобы получить выплаты, все они должны пройти спецпроверку. «Есть некая система "Аркан", которая якобы отслеживает людей, которые выехали на оккупированную территорию и находились там более 60 дней и соответственно на основании этих списков им прекращаются справки переселенца и прекращаются любые выплаты. В мае месяце достаточно большое количество ВПЛ были лишены статуса и выплат на основании списков системы "Аркан". То есть, это те списки, которые передают в УТСЗН органы пограничной службы», – разъяснила координатор по адвокации БФ «Право на Защиту» Дарина Толкач.

Но даже те, кто успешно прошел проверку, пенсию получают с перебоями. По разным причинам. Кому-то говорят, что они удалены из базы. Кому-то предлагают подождать до особого распоряжения правительства. «Мы знаем о том, что в Кабинете министров не было принято каких-то дополнительных постановлений, которые ограничивали бы эти выплаты. Если мы говорим о майской проблеме, то это было связано исключительно с техническими проблемами. И я знаю, что пенсии были восстановлены», – говорит глава Общественной организации «Всеукраинская ассоциация переселенцев» Руслан Калинин.

Восстановили да не всем. Список претендентов на выплаты существенно сократился. «Считали общественные организации, с апреля по май, то есть за весну, Пенсионный фонд перестал выплачивать пенсии более 75 тыс. внутренне перемещенных лиц», – сообщила координатор правового направления «Восток-SOS» Алена Лунева.

Не дождавшись объяснений, сотни переселенцы пошли в суды – добиваться восстановления выплат. Да и Верховный суд в мае признал, что лишать пенсий людей из «списка СБУ» незаконно. «Но Пенсионный фонд подал апелляцию, и сейчас большая палата Верховного суда будет рассматривать это дело в сентябре. Уже на 4 сентября назначено слушание. И это значит, что в судах, по сути, эти дела заблокированы», – сказала Алена Лунева.

«Из тысяч обращений и сотен дел, переданных в суд только нашей организацией, – уже десятки людей не дожили до положительных решений в отношении своих пенсий», – говорит Дарина Толкач.

Но отсудить свою пенсию – еще не значит ее получить. «Государство говорит – нет. Мы эту пенсию вам выплачивать сейчас не будем. Вы за ней когда-то обратитесь, когда государство придумает механизм, каким образом вам это выплачивать», – отмечает Алена Лунева.

Юристы говорят: когда неподконтрольные территории вернутся под контроль Украины, на выплату пенсионного долга уйдет не менее 60 млрд грн. Ведь согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пенсия – это законное имущество каждого украинца.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Подробности

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